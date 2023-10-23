Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

Алексей Сафронов

Всё правильно сделал Пушилин! Уважаемый Президент, а где же награда от России? Ведь, как бы либирасты не пытались гадить на Соловьёва, он не перестает занимать почётное первое место на патриотическом фронте, ежеминутно выступая за самые разные интересы нашего Государства?!