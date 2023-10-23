Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил телеведущему Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР.
Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР
Комментарии
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Алексей Сафронов
Всё правильно сделал Пушилин! Уважаемый Президент, а где же награда от России? Ведь, как бы либирасты не пытались гадить на Соловьёва, он не перестает занимать почётное первое место на патриотическом фронте, ежеминутно выступая за самые разные интересы нашего Государства?!
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