Атака киевской стороны на российскую Курскую область продемонстрировала способности Украины. С соответствующим утверждением в ходе разговора с изданием The New Yorker выступил украинский президент Владимир Зеленский.
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