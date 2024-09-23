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Зеленский заявил, что атака на Курскую область показала способности Украины

Зеленский заявил, что атака на Курскую область показала способности Украины

Атака киевской стороны на российскую Курскую область продемонстрировала способности Украины. С соответствующим утверждением в ходе разговора с изданием The New Yorker выступил украинский президент Владимир Зеленский.

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