Обман под видом предоставления социальных услуг. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Москвы и Тульской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении у пожилых людей денежных средств мошенническим путем», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.