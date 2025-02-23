Вязание и теория относительности: как рисунок вязки влияет на поведение материала?

Казалось бы, что может быть привычнее вязания? Спицы, клубок ниток, мерное постукивание… Миллионы людей по всему миру создают теплые и уютные вещи, даже не задумываясь о том, какие сложные физические процессы стоят за этим, казалось бы, простым занятием.