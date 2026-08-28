Стремление Европы затянуть как можно дольше украинский конфликт не приносит успеха ни ей самой, ни Киеву, зато Россия продолжает демонстрировать успехи как на поле боя, так и в развитии национальной экономики .
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