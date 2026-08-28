НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине

"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине

Стремление Европы затянуть как можно дольше украинский конфликт не приносит успеха ни ей самой, ни Киеву, зато Россия продолжает демонстрировать успехи как на поле боя, так и в развитии национальной экономики .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии