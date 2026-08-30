Российская фигурка погуляла на свадьбе Медведевой: молодые хотели избежать публичности – не вышло...

Вчера фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов официально оформили отношения. Свадебная церемония прошла в Москве, в торжестве приняли участие около ста гостей, хотя молодые изначально пытались сделать его скромным – не получилось.