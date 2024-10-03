Тело огромной черепахи нашли на берегу Белого моря

Останки тропического пресмыкающегося обнаружены на одном из островов Соловецкого архипелага Морскую кожистую черепаху (Dermochelys coriacea) обнаружила в июне этого года в районе Соловецких островов на берегу Белого моря сотрудница Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ Надежда Черенкова.
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