Тело огромной черепахи нашли на берегу Белого моря

Останки тропического пресмыкающегося обнаружены на одном из островов Соловецкого архипелага Морскую кожистую черепаху (Dermochelys coriacea) обнаружила в июне этого года в районе Соловецких островов на берегу Белого моря сотрудница Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ Надежда Черенкова.