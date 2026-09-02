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Тульские новости

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Тульский боксер Джамбулат Бижамов пропустит Чемпионат Европы из-за свадьбы

Тульский боксер Джамбулат Бижамов пропустит Чемпионат Европы из-за свадьбы

Три лидера сборной России по боксу, включая чемпиона мира Джамбулата Бижамова, не примут участие в чемпионате Европы из-за необходимости отдыха и - в случае Бижамова - запланированной свадьбы.

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