Говорить не с кем. Почему мирные переговоры по Украине обречены на провал

Caltar

Из Кремля тоже постоянно слышны разговоры о готовности к переговорам,да ещё и на прямую с укропами,а с кем там собрались говорить и о чём?!. Так что чего писать о "желаниях"поговорить каких-то пиндосов,если и среди "наших"таких хватает?