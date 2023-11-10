На прошлой неделе в Западной прессе почти одновременно вышли две примечательные публикации Первая – странная обложка журнала Time с печально уходящим в красную даль Зеленским.
Говорить не с кем. Почему мирные переговоры по Украине обречены на провал
Комментарии
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Caltar
Из Кремля тоже постоянно слышны разговоры о готовности к переговорам,да ещё и на прямую с укропами,а с кем там собрались говорить и о чём?!. Так что чего писать о "желаниях"поговорить каких-то пиндосов,если и среди "наших"таких хватает?
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1 д.
Александр Елецкий
Начатое надо довести до логического конца. Гитлеру в свое время башку свернули, а этому недоеврею наркоману с его нацисткой шайкой и подавно обязаны покончить, других просто вариантов нет.
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16 час.
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