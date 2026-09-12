Путин и наследный принц Абу-Даби завершили переговоры

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян, завершили переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки.
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