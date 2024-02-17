Почему о нас вытирают ноги?

Как родители запрещают защищаться детям Гнев и агрессия — фундаментальные чувства, которые помогали в развитии всего человечества, с их помощью человек мог защитить себя, племя и территорию от нападения хищников или врагов и выжить.
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