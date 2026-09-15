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Россия не подтвердила договорённость об «объявленном» Трампом энергоперемирии

Россия не подтвердила договорённость об «объявленном» Трампом энергоперемирии Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя «объявленное» .

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