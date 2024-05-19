Поставки удобрений на экспорт по стальным магистралям растут

Об увеличении перевозок названной продукции по сети РЖД с начала текущего года почти на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года информирует официальный telegram отечественного железнодорожного оператора.
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