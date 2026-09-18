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Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию

Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию

Расчеты ПВО ВС РФ в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили более 170 украинских беспилотников, летевших в сторону приграничных районов России.

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