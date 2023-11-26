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Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии: «Где игрок, что приветствовал бы спецоперацию, записался добровольцем? Может, это в целом предательская среда?»

Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии: «Где игрок, что приветствовал бы спецоперацию, записался добровольцем? Может, это в целом предательская среда?»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев недоволен недостаточной активностью игроков Мир РПЛ в этом вопросе.

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