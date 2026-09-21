Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 21 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 21 сентября с 8:00 до 10:00 бензин по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС (информация обновляется): Симферополь АТАН АЗС-5 — улица Ковыльная, 72а · АИ-95 — наличный расчёт АТАН АЗС-22 — улица Севастопольская, 260 · АИ-95 — наличный расчёт АТАН АЗС-24 — улица Бородина, 67 · АИ-95 — наличный расчёт АТАН АЗС-26 — проспект Победы, 211Б (поворот на Кубанку) · АИ-95+ — наличный расчёт АТАН АЗС-29 — объездная дорога Ялта-Евпатория, 22 (магазин ФМ-Новая Линия) · АИ-95 — наличный расчёт АТАН АЗС-120 — улица Киевская, 183 (возле магазина Ашан) · АИ-95 — наличный расчёт Симферопольский район АТАН АЗС-27 — Укромновское сельское поселение (возле аэропорта) · АИ-95 — наличный расчёт АТАН АЗС-128 — село Белоглинка, улица Салгирная, 26 (напротив МЕТРО) · АИ-95 — наличный расчёт АТАН АЗС-129 — село Мирное, автодорога Западный обход Симферополя, 2 км+950 м · АИ-95 — наличный расчёт Керчь АТАН АЗС-50 — улица Орджоникидзе, 136 · АИ-95 — наличный расчёт Красноперекопск АТАН АЗС-70 — улица Таврическая, 2-В · АИ-95 — наличный расчёт Ленино (пгт) АТАН АЗС-54 — улица Энгельса, 15А · АИ-95 — наличный расчёт Саки С 8:00 на АЗС «АТАН»: АТАН АЗС-39 — Евпаторийское шоссе, 80В · АИ-95 — свободная продажа (~150 машин, 20 л в бак) На заправке будут дежурить должностные лица администрации.