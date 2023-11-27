Как Запад может заставить Украину пойти на временную заморозку конфликта с Россией

Чем дальше, тем более явственно просматриваются контуры очередного условного «Минска-3». О так называемых мирных переговорах теперь говорят все основные участники конфликта на Украине за исключением, разве что, Владимира Зеленского, который почему-то считает себя президентом суверенной державы.