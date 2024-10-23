В Петербурге резко выросло число внебольничных пневмоний

Рост составил 60% за месяц. В Северной столице резко увеличилось число внебольничных пневмоний. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева, пишет «Интерфакс».
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