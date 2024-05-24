Уполномоченный по правам человека в РФ отправила украинскому омбудсмену список пленных, которых Украина не хочет обменивать Уполномоченный по правам человека в РФ отправила украинскому омбудсмену список пленных, которых Украина не хочет обмениватьУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напрравила своему украинскому коллеге Лубинцу список военнопленных, которых по неизвестной причине не хочет обменивать киевский режим.