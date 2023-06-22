Память фронтовиков почтили уссурийцы в годовщину начала Великой Отечественной войны

Тяжелую для нескольких поколений россиян дату отметили в Уссурийске. В День памяти и скорби, 22 июня, жители и гости города собрались у Вечного огня, чтобы отдать дань уважения тем, кто собственными руками приближал Победу в Великой Отечественной войне, но сам пожертвовал своей жизнью.