Память фронтовиков почтили уссурийцы в годовщину начала Великой Отечественной войны

Тяжелую для нескольких поколений россиян дату отметили в Уссурийске. В День памяти и скорби, 22 июня, жители и гости города собрались у Вечного огня, чтобы отдать дань уважения тем, кто собственными руками приближал Победу в Великой Отечественной войне, но сам пожертвовал своей жизнью.
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