Московский Дом музыки проведет трехдневный марафон в честь 340-летия Баха

В честь 340-летия со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха в Московском международном Доме музыки пройдет трехдневный концертный марафон, в рамках которого прозвучат его шедевры в исполнении выдающихся музыкантов.
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