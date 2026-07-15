ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам ВСУ и местам хранения дронов

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по логистическим центрам Вооруженных сил Украины, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия.
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