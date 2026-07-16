Заведите кота и забудьте о болезнях

Многие люди не знают, но наличие милых пушистых созданий в доме может оказывать действительно чудесное влияние на здоровье! И если вы до сих пор не убедились в этом, то вот несколько фактов: Риск сердечного приступа и инсульта уменьшается на целых 30%! Кто бы мог подумать, что ваше мурчащее чудо может стать таким прекрасным лекарством.