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Водород и мирный атом - новая тенденция зеленой энергетики

Водород и мирный атом - новая тенденция зеленой энергетики

Они должны стать альтернативой углеводородному топливу. Зелёная энергетика должна решить несколько важных проблем современности: снижение зависимости от нефти и газа, контроль выбросов загрязняющих веществ и остановка глобального потепления.

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