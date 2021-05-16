Водород и мирный атом - новая тенденция зеленой энергетики

Они должны стать альтернативой углеводородному топливу. Зелёная энергетика должна решить несколько важных проблем современности: снижение зависимости от нефти и газа, контроль выбросов загрязняющих веществ и остановка глобального потепления.
Они должны стать альтернативой углеводородному топливу. Зелёная энергетика должна решить несколько важных проблем современности: снижение зависимости от нефти и газа, контроль выбросов загрязняющих веществ и остановка глобального потепления.
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