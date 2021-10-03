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Должен ли муж знать, что это не его ребенок?

Должен ли муж знать, что это не его ребенок?

В браке 15 лет. Я не могу иметь детей — бесплодие. Точнее не могла, пока не случилась моя беременность.

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Максим Шишкин
Какая же гнида все это написала… шлюха поганая… измена - вопрос времени??? Ни чести у шлюхи, ни совести. Мужику надо выкинуть ее на помойку.
Нина Полевая (Бойко)
Если скажешь, то уже сама сказала, что будет! Если не скажешь, то нормальный мужик все равно сделает ДНК-тест, тем более после стольких лет типа бесплодия. А это еще хуже отразится на всех и на всем! Вот из-за таких моментов и ненавижу женщин. Дружу в основном с мужчинами и было несколько подобных случаев, когда узнавали, что они не являются отцами, уже в достаточном возрасте своих детей. А это травма не только для мужика, но и для ребенка.
Анна Эржибова
Как бесплодная вдруг беременна?скажи мужу скорее у него тоже на стороне куча мала
Виктория Смолкина
старушка, рожай елси хочешь,только мужу не забудь сказать,он найдет себе лет на 10 моложе ,которая ему родит его ребенка,а ты и сама как -нибудь воспитаешь,с любовником.
Vera Dobryagina
Ну как такое комментировать? 43 года женщине, половину из них состоит в браке, и мужа своего любит так, как никого))) Так любовник-то откуда? И чего ей не хватало? Завидует семьям, где нет такого достатка, как у них, но есть дети, и размышляет, что же ей делать? Рожать или нет? Рассказывать мужу, или скрыть? Предаст ли она мужа, или её любовник будет шантажировать? Боже, сколько глобальных проблем женщина себе создала! А мы тут должны этот её клубок распутывать))) Да мужа вы уже предали, так и скажите ему - ребёнок не его, а уж как он к этому отнесётся - никто предугадать не может. Вот по его реакции и понятно будет, что вам делать дальше.
Andrew Matseevsky
Не говорить. Категорически нет. Если ты смогла забеременеть, то проблема в твоем муже (а кстати, к врачам разьве не обращались раньше, чтобы прояснить этот вопрос?). Так вот, обязанность мужа оплодотворить жену. А если он не может, то пусть это сделает кто-то другой. No big deal. И разумеется лучше чтобы муж об этом не знал. И не надо писать глупости про сломанную жизнь. Для ребенка родители это те, к то его вырастил. Точка. Ну и если муж каким-то образом все же узнает что ребенок не его, то переходи в наступление, которое как известно, есть лучшая форма обороны. Мужчина не имеет права лишать женщину ее законной возможности иметь детей. Пусть еще порадуется, что жена от него не уходит.
Владимир Eвтушенко
AM Andrew Matseevsky, гадишь, как всегда, защитник шлюх и подонков.

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