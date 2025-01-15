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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья забил 20 голов в сезоне впервые в карьере. У хавбека «Барсы» также 9 ассистов

28-летний футболист сборной Бразилии забил третий гол «Барселоны» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Бетиса» (4:0, второй тайм).

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