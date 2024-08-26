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Политика как она есть

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  • Elena Dmitrieva
    Избейте его в ответ. А потом расстреляйте.Спецназ «Ахмат» п...
  • Юра Юрков
    Отдать его людям,пусть сделают его!Спецназ «Ахмат» п...
  • Майя Maja
    Там  где арабы в лице ОАЭ пройдутся, там французам даже США не поможет. Дурову желаю сил против этих " проститутов"В ОАЭ потребовали...

Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации подобных мер.

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