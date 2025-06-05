Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 052 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А если  у родителей, а  таких большинство  в России, не в состоянии оплачивать  получение фальшивых дипломов, так отв...Более 70% школьни...
  • Елена Нагорнова
    Когда уберут эту вредоносную госДуру ?В ГД предложили о...
  • valentina sergeeva
    С ингредиентами напряжёнка в стране.Россиянам предлож...

Четверть людей соблюдает правила, даже если за их нарушение не накажут

Четверть людей соблюдает правила, даже если за их нарушение не накажут

Стали бы вы соблюдать правила, даже если это вредит вам и никто не узнает об их нарушении? Эксперименты показали, что каждый четвертый поступает именно так: подчиняется правилам безоговорочно, даже при отсутствии социального давления, наказания или личной выгоды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх