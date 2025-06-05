Четверть людей соблюдает правила, даже если за их нарушение не накажут

Стали бы вы соблюдать правила, даже если это вредит вам и никто не узнает об их нарушении? Эксперименты показали, что каждый четвертый поступает именно так: подчиняется правилам безоговорочно, даже при отсутствии социального давления, наказания или личной выгоды.
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