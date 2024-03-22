Пенсионерка вынуждена уже долгое время обходится без благ цивилизации. А виной всему долг, причём не самый существенный – чуть больше 13 тыс.
Выживает как в средневековье - дом матери бойца отрезали от света и газа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Странно всё! Что у неё за суета, из-за которой она даже судебное решение не успевает исполнить?
Ответить
5 час.
Юрий Астахов
Неужели для решения и этого вопроса нужно указание Путина? Что, некому дать по мозгам чиновникам?
Ответить
3 час.
Валерий Светлый
Считаю, что администрация совершает уголовное преступление со всеми вытекающими выводами...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии