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Выживает как в средневековье - дом матери бойца отрезали от света и газа

Выживает как в средневековье - дом матери бойца отрезали от света и газа

Пенсионерка вынуждена уже долгое время обходится без благ цивилизации. А виной всему долг, причём не самый существенный – чуть больше 13 тыс.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Странно всё! Что у неё за суета, из-за которой она даже судебное решение не успевает исполнить?
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5 час.
Юрий Астахов
Неужели  для решения и этого вопроса нужно указание Путина? Что, некому дать по мозгам чиновникам?
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3 час.
Валерий Светлый
Считаю, что администрация совершает уголовное преступление со всеми вытекающими выводами...
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2 час.

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