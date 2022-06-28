В Астрахани вынесли приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Ему назначили наказание в виде 3 лет в колонии-поселении. В Ленинском районе Астрахани завершился судебный процесс над 34-летним местным жителем, обвиненным в нарушении дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.