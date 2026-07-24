Академик Каракотов назвал фальсификацию семян угрозой экономике

Фальсификация семян наносит ущерб аграриям и может рассматриваться как угроза экономической безопасности страны, заявил в эфире программы «Время науки» на Радио «Комсомольская правда» академик РАН Салис Каракотов.
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