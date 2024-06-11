Тарасенко вышел на 12-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Владимир Тарасенко обогнал Андрея Василевского по количеству матчей в плей-офф НХЛ. В ночь на 11 июня в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел второй матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз».