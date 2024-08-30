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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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XDefiant стремительно теряет игроков, а Ubisoft — терпение Условно-бесплатный коман...

XDefiant стремительно теряет игроков, а Ubisoft — терпение Условно-бесплатный коман...

XDefiant стремительно теряет игроков, а Ubisoft — терпениеУсловно-бесплатный командный шутер XDefiant от Ubisoft San Francisco на запуске в мае привлёк 8 млн игроков и даже поспособствовал успехам Ubisoft во втором квартале 2024 года, однако с тех пор дела у проекта пошли заметно хуже.

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