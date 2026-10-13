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 «Яндекс» отменил плату за облачные сервисы

 «Яндекс» отменил плату за облачные сервисы

МОСКВА (ИА Реалист). Российский технологический гигант «Яндекс» объявил, что до конца октября не будет взимать плату со всех существующих клиентов за Yandex Cloud и «Яндекс 360» после масштабного сбоя, вызванного атаками беспилотников на три дата-центра компании.

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