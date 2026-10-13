 «Яндекс» отменил плату за облачные сервисы

МОСКВА (ИА Реалист). Российский технологический гигант «Яндекс» объявил, что до конца октября не будет взимать плату со всех существующих клиентов за Yandex Cloud и «Яндекс 360» после масштабного сбоя, вызванного атаками беспилотников на три дата-центра компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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