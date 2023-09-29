Путин: финансовая система мира обслуживает лишь золотой миллиард

РИАМО - 29 сен. Российский президент Владимир Путин на конференции «Россия — Латинская Америка» заявил, что современные финансово-кредитные отношения в мире выстроены для обслуживания интересов так называемого золотого миллиарда, сообщает RT.
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