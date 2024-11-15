Дмитрий Артюхов провёл заседание правительства

В Салехарде прошло заседание правительства автономного округа. Основными вопросами стали обсуждение Года героев на Ямале и внедрение технологий искусственного интеллекта в работу исполнительных органов власти региона.
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