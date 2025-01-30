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Грузия покинула ПАСЕ?

Грузия покинула ПАСЕ?

Грузия вышла из парламентской ассамблеи Совета Европы после принятия резолюции. В ней призвали главную партию страны провести новые выборы и освободить политзаключенных, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.

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