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Стало известно, что актер Константин Соловьев бросил молодую жену

Стало известно, что актер Константин Соловьев бросил молодую жену

Константин Соловьев. Фото: news.hotsmi.comКонстантин Соловьев, известный актер сериалов “Ментовские войны” и “Литейный”, снова вызвал шквал сплетен и разговоров.

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Комментарии
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СЗ
Света Заходская
Красавчик??? Ржу,не могу...Хряк раскормленный.Как артиста терпеть не могу,одинаковый везде,нет изюминки.А как человек - ДНИЩЕ!
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23 час.

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