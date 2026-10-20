Заместитель гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова призвала проверить начисления в личном кабинете налогоплательщика и внести платежи минимум за две недели до 1 декабря 2026 года, чтобы при обнаружении ошибок осталось время на обращение в ФНС.