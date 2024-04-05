Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Новый стандарт предпрофессионального образования внедряется в столичных школах Учащиеся Москвы имеют возможность заранее определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в профильный вуз или колледж.
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