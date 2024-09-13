Постпред РФ в Вене порекомендовал Западу не игнорировать предупреждение Путина

Западу не стоит игнорировать предупреждение президента России Владимира Путина об использовании натовского дальнобойного оружия в территории Украины, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 13 сентября.
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