15-минутная зарядка электромобилей стала реальностью

Исследователи из Университета Ватерлоо совершили значительный прорыв в разработке литий-ионных аккумуляторов, который позволит электромобилям заряжаться от нулевого заряда батареи до 80% всего за 15 минут.
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