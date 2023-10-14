Свадебное мото-путешествие Глава 1. Часть 11 "Патруль"

﻿﻿Здравствуйте, дорогие пикабушники! Ночь продолжала отдавать свои владения до утра. Выскочившие из машины дагестанцы сначала о чем-то громко спорили, а затем вынули пистолет из автомата, проделали некоторые манипуляции с насосом и начали заливать бензин в баки.