Петербургская студия выпустила игру об отношениях с абьюзивной сущностью

Сюжетная линия мобильной игры будет меняться в зависимости от общения пользователя с главным героем Петербургская студия-разработчик игр Ice-Pick Lodge выпустила интерактивную сюжетную игру для мобильных устройств, в основе которой лежит тактильное взаимодействие с некой сущностью по имени Franz.
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