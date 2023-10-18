Петербургская студия выпустила игру об отношениях с абьюзивной сущностью

Сюжетная линия мобильной игры будет меняться в зависимости от общения пользователя с главным героем Петербургская студия-разработчик игр Ice-Pick Lodge выпустила интерактивную сюжетную игру для мобильных устройств, в основе которой лежит тактильное взаимодействие с некой сущностью по имени Franz.