Экс-президенту США Трампу предъявили новые обвинения, в том числе в сговоре с целью обмана государства

В США предъявлены новые обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу. С возможностью привлечения его к уголовной ответственности по четырем пунктам согласилось Большое жюри присяжных.
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