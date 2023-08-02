Военное обозрение

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Экс-президенту США Трампу предъявили новые обвинения, в том числе в сговоре с целью обмана государства

Экс-президенту США Трампу предъявили новые обвинения, в том числе в сговоре с целью обмана государства

В США предъявлены новые обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу. С возможностью привлечения его к уголовной ответственности по четырем пунктам согласилось Большое жюри присяжных.

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