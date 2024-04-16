Губернатор Сальдо: ВС России ликвидировали 9 лодок с 20 бойцами ВСУ на Днепре

Российские войска засекли высадку украинского десанта на правом берегу Днепра и нанесли удар. Уничтожили девять лодок и до 20 морпехов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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