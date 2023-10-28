Невылеченный насморк может стать причиной серьезных заболеваний

Несвоевременное или неправильное лечение простудного насморка может привести к началу очень нежелательных для организма процессов, которые могут вызвать серьезные заболевания, сообщил врач-отоларинголог, хирург Алексей Литвинов.
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