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Невылеченный насморк может стать причиной серьезных заболеваний

Невылеченный насморк может стать причиной серьезных заболеваний

Несвоевременное или неправильное лечение простудного насморка может привести к началу очень нежелательных для организма процессов, которые могут вызвать серьезные заболевания, сообщил врач-отоларинголог, хирург Алексей Литвинов.

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