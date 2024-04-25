Мозякин о работе в «Металлурге»: «Пытался помочь ребятам, подсказать. Что-то я видел в этой жизни и знаю»

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. – Как вы работали с игроками? Кому-то персонально подсказывали? Что мастер Мозякин может передать игрокам? – У нас были коллективные решения.
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