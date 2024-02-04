Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которая смеялась над гибелью Каддафи

ТАСС/AP/Susan Walsh Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "милых сюрпризах" на поле боя можно сравнить с поведением экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая посмеялась над гибелью лидера Ливии Муамара Каддафи, отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии