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Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которая смеялась над гибелью Каддафи

Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которая смеялась над гибелью Каддафи

ТАСС/AP/Susan Walsh Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "милых сюрпризах" на поле боя можно сравнить с поведением экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая посмеялась над гибелью лидера Ливии Муамара Каддафи, отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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