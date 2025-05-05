Железняк о ратификации договора по недрам: странно без текстов голосовать

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает маловероятным, что парламентариям дадут возможность ознакомиться с текстом дополнительных соглашений к сделке с США по редкоземельным металлам перед ее ратификацией.
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